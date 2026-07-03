Иран наращивает добычу нефти на месторождении Южный Азадеган

БАКУ /Trend/ - Потенциал добычи на нефтяном месторождении Южный Азадеган (в Ираке — Маджнун), являющемся совместным месторождением Ирана и Ирака, увеличился до 84,2 тысячи баррелей в сутки.

Об этом заявил исполнительный директор компании PetroPars Хамидреза Сегафи.

"Число скважин, введенных в эксплуатацию компанией PetroPars на иранском нефтяном месторождении Южный Азадеган, выросло до 49, а потенциал добычи увеличился до 84,2 тысячи баррелей в сутки", — отметил он.

Сегафи сообщил, что на месторождении Южный Азадеган введена в эксплуатацию скважина № 75, а скважина № 88 с суточным потенциалом добычи в 500 баррелей подготовлена к сдаче в эксплуатацию после установки устьевого оборудования.

Он отметил, что освоение нефтяного месторождения Южный Азадеган, являясь одним из стратегических планов нефтяной промышленности страны, играет ключевую роль в увеличении добычи, обеспечении максимального извлечения сырья из совместных нефтяных месторождений и укреплении энергетической безопасности страны.

Представитель компании подчеркнул, что при поддержке Национальной иранской нефтяной компании, а также благодаря усилиям всех подрядчиков и сотрудников, связанных с освоением нефтяного месторождения Южный Азадеган, компания PetroPars держит в центре внимания серьезное развитие совместных с другими странами месторождений. В то же время он выразил надежду, что при продолжении совместных усилий будут предприняты и другие эффективные шаги в направлении освоения нефтяного месторождения Южный Азадеган.

Успехи на конкретных промыслах подтверждают и общую тенденцию в энергетическом секторе Исламской Республики — в последнее время наблюдается рост экспорта сырой нефти из Ирана. Как заявил Trend временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан, никаких проблем с продолжением экспорта углеводородов на внешние рынки у страны не возникло.

Отметим, что месторождение Азадеган в Иране, расположенное на площади 1,5 тысячи квадратных километров, содержит около 32 миллиардов баррелей сырой нефти. С иранской стороны нефтяное месторождение Азадеган разделено на Южную и Северную части. 5 июля 2022 года в целях увеличения добычи на месторождении было подписано соглашение между Национальной иранской нефтяной компанией, государственными и частными банками, а также буровыми компаниями. Стоимость подписанного соглашения составила 7 миллиардов долларов, и его реализация была рассчитана на 2 года. Планируется довести добычу до 570 тысяч баррелей в сутки. На месторождении предусмотрено бурение около 420 скважин.