Президенты Узбекистана и Грузии договорились углублять двустороннее сотрудничество

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Грузии Михаил Кавелашвили рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-грузинских многоплановых отношений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Грузии.

В ходе встречи с удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств и деловых кругов.

"Товарооборот по итогам прошлого года составил 270 миллионов долларов, растет количество совместных проектов и предприятий. В Узбекистане успешно работает первый грузинский цифровой банк «TBC». Осуществляются прямые авиарейсы между Ташкентом, Тбилиси и Батуми. В марте этого года в столице Узбекистана успешно проведены Дни культуры Грузии. Приоритетное внимание уделено наращиванию объемов взаимной торговли, в том числе путем эффективного использования потенциала портов Поти и Батуми", - говорится в сообщении.

Также указано на имеющиеся возможности для продвижения кооперации в сферах фармацевтики, химии, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифровых технологий и туризма.

Подчеркнута важность расширения связей между регионами для налаживания деловых, туристических и гуманитарных обменов.

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Михаила Кавелашвили посетить Узбекистан с визитом.