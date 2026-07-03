Сократились пассажирские перевозки через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) пассажирские перевозки через аэропорты Ирана сократились на 17% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).
Это нашло отражение в статистике Иранской компании аэропортов.
"В прошлом иранском году через аэропорты Ирана было перевезено 33,7 млн пассажиров, тогда как в предыдущем году этот показатель составил 40,7 млн пассажиров", – говорится в статистическом отчете.
|Месяц
|Прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)
|Предыдущий иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)
|Изменение в %
|1-й месяц (21 марта – 20 апреля)
|
3 632 394
|
2 882 662
|
2%
|2-й месяц (21 апреля – 21 мая)
|
3 554 913
|
3 521 747
|
5%
|3-й месяц (22 мая – 21 июня)
|
2 527 781
|
3 529 814
|
-28%
|4-й месяц (22 июня – 22 июля)
|
929 951
|
3 406 564
|
-73%
|5-й месяц (23 июля – 22 августа)
|
2 685 834
|
3 280 602
|
-18%
|6-й месяц (23 августа – 22 сентября)
|
3 544 630
|
3 585 773
|
-1%
|7-й месяц (23 сентября – 22 октября)
|
3 527 181
|
3 000 122
|
18%
|8-й месяц (23 октября – 21 ноября)
|
3 659 494
|
3 280 080
|
12%
|9-й месяц (22 ноября – 21 декабря)
|
3 437 300
|
3 418 565
|
1%
|10-й месяц (22 декабря – 20 января)
|
2 922 803
|
3 387 508
|
-14%
|11-й месяц (21 января – 19 февраля)
|
2 686 120
|
3 589 491
|
-25%
|12-й месяц (20 февраля – 20 марта)
|
639 413
|
3 330 257
|
-81%
|
Итого
|
33 747 514
|
40 750 765
|
-17%
Согласно статистике, в прошлом иранском году наибольшее количество пассажиров было перевезено через следующие аэропорты: Мехрабад – 10,5 млн пассажиров, Мешхед – 7,36 млн пассажиров, Шираз – 2,14 млн пассажиров.
Отметим, что в Иране функционирует 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. В среднем за год через аэропорты Ирана перевозится около 30 млн пассажиров.