  1. Главная
  2. Иран
  3. Экономика

Сократились пассажирские перевозки через аэропорты Ирана

Экономика Новость 3 июля 2026 01:36 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) пассажирские перевозки через аэропорты Ирана сократились на 17% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Это нашло отражение в статистике Иранской компании аэропортов.

"В прошлом иранском году через аэропорты Ирана было перевезено 33,7 млн пассажиров, тогда как в предыдущем году этот показатель составил 40,7 млн пассажиров", – говорится в статистическом отчете.

Месяц Прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Предыдущий иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) Изменение в %
1-й месяц (21 марта – 20 апреля)

3 632 394

2 882 662

2%
2-й месяц (21 апреля – 21 мая)

3 554 913

3 521 747

5%
3-й месяц (22 мая – 21 июня)

2 527 781

3 529 814

-28%
4-й месяц (22 июня – 22 июля)

929 951

3 406 564

-73%
5-й месяц (23 июля – 22 августа)

2 685 834

3 280 602

-18%
6-й месяц (23 августа – 22 сентября)

3 544 630

3 585 773

-1%
7-й месяц (23 сентября – 22 октября)

3 527 181

3 000 122

18%
8-й месяц (23 октября – 21 ноября)

3 659 494

3 280 080

12%
9-й месяц (22 ноября – 21 декабря)

3 437 300

3 418 565

1%
10-й месяц (22 декабря – 20 января)

2 922 803

3 387 508

-14%
11-й месяц (21 января – 19 февраля)

2 686 120

3 589 491

-25%
12-й месяц (20 февраля – 20 марта)

639 413

3 330 257

-81%

Итого

33 747 514

40 750 765

-17%

Согласно статистике, в прошлом иранском году наибольшее количество пассажиров было перевезено через следующие аэропорты: Мехрабад – 10,5 млн пассажиров, Мешхед – 7,36 млн пассажиров, Шираз – 2,14 млн пассажиров.

Отметим, что в Иране функционирует 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. В среднем за год через аэропорты Ирана перевозится около 30 млн пассажиров.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости