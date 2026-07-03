Сократились пассажирские перевозки через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) пассажирские перевозки через аэропорты Ирана сократились на 17% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Это нашло отражение в статистике Иранской компании аэропортов.

"В прошлом иранском году через аэропорты Ирана было перевезено 33,7 млн пассажиров, тогда как в предыдущем году этот показатель составил 40,7 млн пассажиров", – говорится в статистическом отчете.

Месяц Прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Предыдущий иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) Изменение в % 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 3 632 394 2 882 662 2% 2-й месяц (21 апреля – 21 мая) 3 554 913 3 521 747 5% 3-й месяц (22 мая – 21 июня) 2 527 781 3 529 814 -28% 4-й месяц (22 июня – 22 июля) 929 951 3 406 564 -73% 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 2 685 834 3 280 602 -18% 6-й месяц (23 августа – 22 сентября) 3 544 630 3 585 773 -1% 7-й месяц (23 сентября – 22 октября) 3 527 181 3 000 122 18% 8-й месяц (23 октября – 21 ноября) 3 659 494 3 280 080 12% 9-й месяц (22 ноября – 21 декабря) 3 437 300 3 418 565 1% 10-й месяц (22 декабря – 20 января) 2 922 803 3 387 508 -14% 11-й месяц (21 января – 19 февраля) 2 686 120 3 589 491 -25% 12-й месяц (20 февраля – 20 марта) 639 413 3 330 257 -81% Итого 33 747 514 40 750 765 -17%

Согласно статистике, в прошлом иранском году наибольшее количество пассажиров было перевезено через следующие аэропорты: Мехрабад – 10,5 млн пассажиров, Мешхед – 7,36 млн пассажиров, Шираз – 2,14 млн пассажиров.

Отметим, что в Иране функционирует 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. В среднем за год через аэропорты Ирана перевозится около 30 млн пассажиров.