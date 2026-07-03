БАКУ /Trend/ - Стала известна доля Google на рынке поисковых систем Азербайджана в июне.

Согласно данным Центра статистики Global Stats, по итогам июня 2026 года поисковая система Google сохранила уверенное лидерство на рынке поисковых сервисов Азербайджана.

Отмечается, что в июне этого года рыночная доля поисковой системы Google в Азербайджане на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 98,51%. Отмечается, что это на 4,32 процентных пункта больше, чем в мае.

Кроме того, данные Global Stats показывают, что Yandex, занявший второе место, сократил свою долю рынка на 3,83 процентного пункта - до 0,78%.

"Рыночная доля Bing, занявшего третье место, уменьшилась на 0,25 процентного пункта и достигла 0,6%. На четвертом месте находится DuckDuckGo, уменьшивший свою долю на 0,13 процентного пункта - до 0,06%. Замыкает пятерку лидеров Yahoo!, чья рыночная доля за месяц снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 0,05%", - говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно данным Global Stats, по итогам июня 2026 года Google также сохранил лидерство на мировом рынке поисковых сервисов. Второе место занял Yandex, третье - Bing. В пятерку лидеров также вошли DuckDuckGo и Yahoo!.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Google, компания регулярно публикует обзор ключевых разработок в сфере искусственного интеллекта. В отчете по итогам июня 2026 года Google сообщила о запуске функции Gemini 3.5 Live Translate для перевода речи в режиме реального времени, представила новые возможности Android 17, а также новую "умную" колонку Google Home Speaker, работающую на базе Gemini. Кроме того, компания объявила о расширении возможностей локальных ИИ-моделей, развитии инструментов для разработчиков, бизнеса и образования, подчеркнув, что продолжает интегрировать искусственный интеллект в свои продукты для повышения их функциональности и удобства использования.