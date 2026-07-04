Названо количество производственных предприятий в иранской провинции Гюлюстан

БАКУ /Trend/ - В провинции Гюлюстан, расположенной на северо-востоке Ирана, доля действующих производственных предприятий составляет 69,2%.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор управления по провинции Гюлюстан министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Фархад Заре.

"В настоящее время в провинции насчитывается 1045 производственных предприятий", — сообщил он.

Заре отметил, что 48 предприятий считаются неактивными. Еще у 9 предприятий приостановлена лицензия на осуществление деятельности.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время в провинции Гюлюстан 271 производственное предприятие использует менее 30% своего потенциала, 239 предприятий работают с потенциалом 30–50%, 276 предприятий — с потенциалом 50–79%, и 202 предприятия функционируют на 100% мощности.

Заре сообщил, что в настоящее время в провинции производится 900 мегаватт-часов электроэнергии, в то время как потребление составляет около 1,5 тысячи мегаватт. Основная цель — управление энергопотреблением в промышленном секторе, предотвращение любых возможных проблем в электроснабжении жилого фонда, а также сохранение производства на промышленных предприятиях.

Он также обратил внимание на проблемы, связанные с переносом выходных дней на производственных предприятиях, и отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом работа сотрудников в выходной день увеличивает производственные расходы на 30–40%. Это, в свою очередь, приводит к тому, что некоторые предприятия сталкиваются с ограничениями при внесении изменений в свой рабочий график. Данный вопрос был поднят на совещании с участием официального представителя министерства кооперации, труда и социального обеспечения Ирана по провинции Гюлюстан и заместителя главы администрации провинции. Было принято решение изучить необходимые пути оказания поддержки производственным предприятиям и увеличения объемов производства за счет использования выходных дней.

Согласно анализу Trend, провинция Гюлюстан, граничащая с Туркменистаном, считается одной из ключевых провинций Ирана в торговле со странами Центральной Азии. В связи с этим активное функционирование производственных предприятий в провинции может внести свой вклад в увеличение иранского экспорта ненефтяной продукции.