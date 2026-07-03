Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан вырос на 34% с начала года

БАКУ/ Trend/ - В первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызстан составил 386,7 млн долларов, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана.

Для сравнения, в январе-марте 2025 года объем ПИИ составлял 288,2 млн долларов.

Наибольший объем инвестиций пришелся на финансовое посредничество и страхование - 93,6 млн долларов, а также на обрабатывающую промышленность - 90,1 млн долларов.

Значительный рост зафиксирован в сфере оптовой и розничной торговли, где объем ПИИ достиг 64,5 млн долларов, увеличившись на 137%. В сектор информации и связи поступило 46,9 млн долларов, что на 75% больше, чем годом ранее.

Самые высокие темпы роста показала сфера профессиональной, научной и технической деятельности: инвестиции выросли в 26 раз — с 1,8 млн до 49,5 млн долларов.

По регионам крупнейшим получателем инвестиций стал Бишкек, где освоено 115,8 млн долларов, или 30% общего объема ПИИ. Далее следуют Таласская область (80,3 млн долларов), Нарынская (69,7 млн долларов), Чуйская (68,6 млн долларов) и Джалал-Абадская область (43,3 млн долларов).