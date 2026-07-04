Увеличился экспорт товаров через таможни иранской провинции Исфахан

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2026 года) через таможни провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, зафиксирован рост экспорта и импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 июня 2025 года).

Об этом заявил журналистам генеральный директор таможен провинции Исфахан Расул Кухестани.

"За три месяца через таможни провинции Исфахан было экспортировано около 424 тысяч тонн товаров стоимостью примерно 270 миллионов долларов. За указанный период экспорт товаров через таможни провинции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 32% в стоимостном выражении и на 37% в весовом", — сообщил он.

Кухестани отметил, что за указанный период через таможни провинции Исфахан было импортировано 36 тысяч тонн товаров стоимостью 145 миллионов долларов. В импорте товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 39% в стоимостном выражении и на 30% в весовом.

Он добавил, что за три месяца доходы таможен провинции составили 30 триллионов риалов (примерно 22,6 миллиона долларов). Это показывает четырехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в провинции Исфахан действуют 5 таможенных постов. Данная провинция считается одним из основных промышленных центров страны, где расположены предприятия по производству сталелитейной продукции, бытовой техники и предприятия ряда других отраслей промышленности.

Согласно анализу Trend, провинция Исфахан является одним из ключевых регионов Ирана по экспорту промышленной продукции, молочной продукции, нефтепродуктов, ковров и другой продукции. Иран стремится значительно нарастить экономический потенциал провинций. Так, предполагается, что в будущем провинции смогут полностью самостоятельно решать экономические вопросы, привлекать инвестиции и обеспечивать собственное развитие. В ходе 40-дневной войны (с 28 февраля по 7 апреля) между США, Израилем и Ираном сталелитейным заводам в провинции Исфахан был нанесен определенный ущерб. Предпринимаются усилия для скорейшего устранения этого ущерба и увеличения производства продукции, чтобы сохранить долю стального экспорта в общем объеме поставок.