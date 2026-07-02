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Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)

Политика Новость 2 июля 2026 18:12 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 2 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ООН, вопросам международного сотрудничества в области безопасности дорожного движения, а также глобальным инициативам в данном направлении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о последовательных реформах, реализуемых нашей страной в сфере выполнения Целей устойчивого развития, развития безопасной, устойчивой и современной транспортной системы, а также обеспечения безопасности дорожного движения. В данном контексте была подчеркнута работа, проводимая в области модернизации транспортной инфраструктуры, внедрения цифровых решений и укрепления безопасности дорожного движения. Министр также довел до внимания, что на всей территории страны, в том числе на наших освобожденных от оккупации территориях, осуществляются дорожные и инфраструктурные проекты высокого уровня.

Жан Тодт проинформировал о деятельности, осуществляемой в качестве специального посланника Генерального секретаря ООН, а также о мерах, предпринимаемых в направлении предотвращения дорожно-транспортных происшествий и укрепления международного сотрудничества в этой сфере. Он высоко оценил меры, реализуемые Азербайджаном в области безопасности дорожного движения, и достигнутый прогресс, подчеркнув важность продолжения сотрудничества в данном направлении.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпосланником ООН (ФОТО)

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