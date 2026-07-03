Иран планирует увеличить добычу на совместном с Ираком нефтяном месторождении

БАКУ /Trend/ - Планируется увеличить добычу сырой нефти на нефтяном месторождении Азадеган, являющемся совместным месторождением Ирана и Ирака (на территории Ирака — месторождение Меджнун), примерно на 40 000 баррелей в сутки.

Об этом заявил исполнительный директор Иранской компании по проектированию и разработке нефтяных месторождений Насрулла Зареи.

"В рамках 18-месячной программы планируется увеличить добычу сырой нефти на иранском нефтяном месторождении Азадеган примерно на 40 000 баррелей в сутки", — отметил он.

По его словам, в рамках первого этапа разработки месторождения Азадеган предусмотрены установка 40 внутрискважинных насосов, ремонт 10 скважин и реализация программы по наращиванию добычи из скважин.

Зареи добавил, что на реализацию данного этапа будет направлено около 550 миллионов долларов США. Финансирование будет обеспечено за счет внутренних ресурсов при участии банковской системы Ирана. Для достижения поставленных целей предпринимаются усилия по максимально широкому использованию потенциала местных подрядных компаний и производителей.

"Разработка нефтяного месторождения Азадеган направлена не только на увеличение добычи, но и является частью макростратегии страны по более эффективному освоению совместных месторождений и повышению коэффициента извлечения нефти из национальных запасов. Увеличение добычи и коэффициента извлечения на месторождении Азадеган создаст для страны значительную экономическую ценность", — сказал он.

Отметим, что на месторождении Азадеган, расположенном на территории площадью 1 500 квадратных километров, сосредоточено около 32 миллиардов баррелей сырой нефти. На иранской стороне месторождение Азадеган разделено на Южный и Северный участки.

5 июля 2022 года между Национальной иранской нефтяной компанией, государственными и частными банками, а также буровыми компаниями было подписано соглашение, направленное на увеличение добычи на месторождении. Стоимость соглашения составила 7 миллиардов долларов США, а завершение проекта было запланировано в течение двух лет.

Планируется довести объем добычи до 570 000 баррелей в сутки. В рамках проекта предусмотрено бурение около 420 скважин.

Согласно анализу Trend, в последние годы Иран стремится уделять повышенное внимание освоению и наращиванию добычи углеводородных ресурсов на месторождениях, совместно используемых с другими государствами, прежде всего в Персидском заливе.

За последние годы в Иране реализовывался ряд стратегий по увеличению добычи на месторождении Азадеган, включая даже планы по разделению месторождения на две части. Однако недостаток инвестиций и современных технологий не позволил завершить эти проекты в намеченные сроки.

В настоящее время развитие данного месторождения может внести существенный вклад в увеличение добычи сырой нефти в Иране.