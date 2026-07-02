БАКУ/Trend/ - BSTDB и Unibank подписали соглашение о предоставлении торгового финансирования на сумму 7 млн долларов США для поддержки торговли в Азербайджане

Финансирование будет способствовать развитию международной торговли и расширению доступа азербайджанского бизнеса к финансовым ресурсам, с особым акцентом на малые и средние предприятия.

2 июля 2026 года — Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) и Unibank подписали соглашение о предоставлении торгового финансирования на сумму 7 млн долларов США для поддержки экспортно-импортных операций и улучшения доступа азербайджанского бизнеса к финансированию, в частности малых и средних предприятий (МСП).

Данная линия позволит предоставлять краткосрочное финансирование по соответствующим торговым операциям, помогая компаниям поддерживать коммерческие потоки и укреплять связи с региональными и международными рынками.

«Содействие торговле и поддержка частного сектора являются ключевыми направлениями мандата BSTDB. Мы рады расширить сеть наших активных финансовых посредников в Азербайджане, объединив усилия с Unibank. Благодаря данной линии Банк поможет азербайджанским компаниям, включая МСП, расширить свою коммерческую деятельность и укрепить связи с региональными и международными рынками», — отметил доктор Серхат Кёксал, президент BSTDB.

Гейбат Гадиров, исполняющий обязанности председателя Правления Unibank:

«Мы рады возобновить наше партнёрство с BSTDB и ещё больше укрепить сотрудничество посредством новой линии торгового финансирования. Расширение доступа к торговому финансированию имеет важное значение для поддержки роста и конкурентоспособности азербайджанского бизнеса, особенно МСП. Данная линия позволит нам предоставить клиентам дополнительные возможности финансирования, содействовать международной торговой деятельности и внести вклад в устойчивое развитие частного сектора страны».

Соглашение, подписанное в Баку в рамках Бизнес-форума BSTDB, продолжает сотрудничество между BSTDB и Unibank, начавшееся в 2005 году. Предыдущие кредитные линии BSTDB способствовали предоставлению почти 150 субкредитов местным МСП и финансированию 31 торговой операции на общую сумму 24,7 млн долларов США.

О BSTDB

Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) — международный финансовый институт, учреждённый Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Штаб-квартира BSTDB находится в Салониках, Греция.

BSTDB поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, долевое финансирование и гарантии для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц. Уставный капитал Банка составляет 3,45 млрд евро.

Дополнительная информация о BSTDB: www.bstdb.org

О Unibank

Unibank — один из ведущих частных коммерческих банков Азербайджана. Основанный в 1992 году, с головным офисом в Баку, Unibank предоставляет широкий спектр услуг в сфере розничного, корпоративного и инвестиционного банкинга.

Банк является одним из лидеров цифровых инноваций в Азербайджане и в 2021 году запустил Leobank — первый в стране полностью мобильный банк.

Дополнительная информация: https://unibank.az