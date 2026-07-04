Возросла добыча на иранских месторождениях Сепехр и Джофейр

БАКУ /Trend/ - Суточная добыча нефти на иранских месторождениях Сепехр и Джофейр увеличилась на 35%.

Как сообщает иранская Компания по инженерным разработкам и развитию нефтяной промышленности, об этом заявил официальный представитель компании Аббас Гудерзи Арджуманд.

"В настоящее время на месторождениях Сепехр и Кофейр добывается 77 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Тогда как ранее на этих месторождениях добывалось 57 тысяч баррелей сырой нефти в сутки", — отметил он.

Г. Арджуменд отметил, что успешное проведение испытания DFIT (Diagnostic Fracture Injection Test) на нефтяной скважине Джофейр-11 позволит впервые выполнить на данном месторождении операцию кислотного гидравлического разрыва пласта (Acid Hydraulic Fracturing).

Представитель компании отметил, что в период войны (с 28 февраля по 7 апреля), несмотря на различные сложности при проведении работ, благодаря сотрудничеству с Нефтегазовой компанией Арвандан, а также вводу в эксплуатацию новых скважин в процессе переработки и поставки нефти был достигнут новый рекордный показатель добычи.

"Результаты испытания по оценке гидроразрыва пласта (DFIT), проведенного на скважине №11 месторождения Джофейр, создали основу для разработки проекта операции кислотного гидроразрыва пласта. Этот опыт может быть использован в качестве модели при разработке других нефтяных месторождений на западе бассейна реки Карун и увеличении добычи на них", — отметил он.

Отметим, что месторождения Сепехр и Джофейр расположены в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Эти месторождения были официально введены в эксплуатацию 8 марта 2024 года. На нефтяном месторождении Сепехр содержится 5,4 миллиарда баррелей нефти. Сообщается, что возможная извлекаемая добыча оценивается в 450 миллионов баррелей. На месторождении Джофейр содержится 4,4 миллиарда баррелей нефти, и возможная извлекаемая добыча оценивается в 390 миллионов баррелей. Сообщается, что до декабря прошлого года на этих месторождениях Иран добыл 35 миллионов баррелей сырой нефти.