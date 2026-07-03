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Баскетбольная сборная Азербайджана одержала очередную победу в отборочном цикле

Общество Новость 3 июля 2026 00:24 (UTC +04:00)
Баскетбольная сборная Азербайджана одержала очередную победу в отборочном цикле
Фото: Федерация баскетбола Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела очередной матч в рамках предварительного отборочного этапа чемпионата Европы 2029 года.

Коллектив под руководством главного тренера Тахира Бахшиева одержал победу над сборной Люксембурга на выезде со счетом 76:74. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист сборной Азербайджана Камран Мамедов, набравший 19 очков.

Отметим, что эта победа стала для сборной Азербайджана второй на групповом этапе. Заключительный матч в группе команда проведет 5 июля в 17:00 в Бакинском дворце спорта против сборной Ирландии.

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