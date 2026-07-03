Баскетбольная сборная Азербайджана одержала очередную победу в отборочном цикле

БАКУ/ Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела очередной матч в рамках предварительного отборочного этапа чемпионата Европы 2029 года.

Коллектив под руководством главного тренера Тахира Бахшиева одержал победу над сборной Люксембурга на выезде со счетом 76:74. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист сборной Азербайджана Камран Мамедов, набравший 19 очков.

Отметим, что эта победа стала для сборной Азербайджана второй на групповом этапе. Заключительный матч в группе команда проведет 5 июля в 17:00 в Бакинском дворце спорта против сборной Ирландии.