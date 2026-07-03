ЕБРР рассчитывает инвестировать в Казахстан более 1,3 млрд евро

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел в Астане встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом и управляющим исполнительным директором Marubeni Corporation Сатору Ичинокавой, прибывшими для участия в 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Казахстана.



Стороны обсудили расширение инвестиционного сотрудничества в рамках нового инвестиционного цикла, объявленного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

На встрече с главой ЕБРР рассмотрены вопросы инвестиций в инфраструктуру, цифровизацию, искусственный интеллект, финансовую сферу и поддержку бизнеса. Бектенов отметил, что за годы сотрудничества банк реализовал в Казахстане 354 проекта на сумму 12,7 млрд долларов. Одиль Рено-Бассо сообщила, что в 2026 году инвестиции ЕБРР могут превысить рекордные 1,3 млрд евро.

С ExxonMobil обсуждены производственные показатели и развитие проектов Тенгиз, Кашаган и Каспийского трубопроводного консорциума. С Marubeni рассмотрены перспективы расширения казахстанско-японского сотрудничества в энергетике и промышленности.

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в реализации новых инвестиционных проектов и укреплении долгосрочного сотрудничества.