Грузино-азербайджанские отношения всегда были осью стабильности, мира - Виктор Кипиани

ТБИЛИСИ/Trend/ - Грузино-азербайджанские отношения всегда были осью стабильности, мира.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в Тбилиси председатель грузинской аналитического центра Geocase Виктор Кипиани.

"У Азербайджана и Грузии есть огромное наследие в двусторонних отношениях. В регионе Южного Кавказа грузино-азербайджанские отношения всегда были осью стабильности, мира, плодотворного сотрудничества. Но мир меняется, появляются новые тенденции, и необходимо обсудить насколько это партнерство может быть еще более конкурентоспособным, солидным, модернизированным. Полагаю, что именно эти вопросы будут обсуждаться в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию", - сказал он.

Кипиани отметил, что любой визит такого уровня с азербайджанской стороны имеет значимую эмоциональную составляющую.

Далее, говоря о взаимодействии в нынешней геополитической ситуации, он заявил, что сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией сегодня стало как нельзя более актуальным.

"Думаю, что настало время для еще большей активизации. А что касается Азербайджана и Грузии, благодаря эмоциональному составляющему, определенному историческому прошлому, которое нас связывает, мы как нельзя лучше понимаем друг друга", - добавил Кипиани.