Президент Ирана назначил Али Акбара Ахмадиана на новую должность

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Али Акбара Ахмадиана специальным представителем Президента и главой штаба по развитию национальных и стратегических проектов Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Президента Ирана.

Согласно информации, Али Акбар Ахмадиан сможет использовать имеющиеся общественные возможности для устранения препятствий, стоящих на пути участия местных и иностранных инвесторов в Иране, а также для развития страны.

Отметим, что 5 августа Президент Ирана освободил Али Акбара Ахмадиана от должности секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. На эту должность назначен советник Верховного лидера Ирана Али Лариджани.