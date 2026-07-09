БАКУ /Trend/ - Опубликованы данные о транзакциях по картам UnionPay в Азербайджане.

Как говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА), к концу мая этого года в Азербайджане было совершено 2,3 тысячи транзакций с использованием карт UnionPay, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы). Отмечается, что объем этих транзакций превысил 250 тысяч манатов.

Согласно информации банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт UnionPay сократилось на более чем 2,1 тысячи или в 11,5 раза, а объем транзакций - на более чем 220 тысяч манатов или в 8,3 раза.

По данным ЦБА, за отчетный период количество транзакций с использованием карт UnionPay, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, составило 2,5 тысячи, а объем транзакций - 400 тысяч манатов.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили в эксклюзивном интервью Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

"Cледующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений. Приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы", - отмечает банк.