Увеличился объем трансграничных грузоперевозок через Туркменистан

БАКУ/ Trend/ - Объем трансграничных грузоперевозок через территорию Туркменистана в первом полугодии 2026 года превысил 10,5 млн тонн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной таможенной службы Туркменистана.

«Благодаря поэтапной модернизации таможенной инфраструктуры и внедрению цифровых технологий страна укрепляет свои позиции в качестве ключевого транспортно-логистического узла региона», — отмечается в сообщении.

Последние данные представлены на фоне продолжающихся усилий Туркменистана по диверсификации своей транзитной сети в условиях меняющейся региональной логистической конъюнктуры. Наряду с традиционными маршрутами через Иран Ашхабад расширяет сотрудничество в рамках Среднего коридора, Международного транспортного коридора «Север – Юг» и других региональных транспортных инициатив, связывающих Центральную Азию с европейскими и азиатскими рынками.

Такая оценка в целом соответствует позиции International Transport Forum (ITF). В эксклюзивном интервью Trend организация заявила, что Туркменистан имеет хорошие возможности для получения выгод как от маршрутов, проходящих через Иран на юг, так и от транскаспийских транспортных связей через Каспийское море в направлении Азербайджана.

«Туркменистан потенциально может извлечь выгоду в обоих вариантах. Страна может выступать транзитным государством как для маршрутов через Каспийское море в направлении Азербайджана, так и для маршрутов, проходящих на юг через Иран», — отметили в организации.

В ITF также добавили, что долгосрочная нормализация отношений между США и Ираном может повысить привлекательность сухопутных маршрутов через Иран для перевозки грузов между Центральной Азией, Персидским заливом, Турцией и странами Ближнего Востока. В то же время организация подчеркнула, что Средний коридор сохранит свое стратегическое значение как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой, пользующийся устойчивой политической и инвестиционной поддержкой.

