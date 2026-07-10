Назван объем транзита газа через Казахстан за первые пять месяцев 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - За первые пять месяцев 2026 года фактический объем транзита газа через территорию Казахстана составил 30,3 млрд кубометров.

Эти данные отражены в докладе Министерства энергетики Республики Казахстан.

Согласно представленной информации, транзитный потенциал республики демонстрирует рост. По итогам 2025 года объем транзита «голубого топлива» составил 70,4 млрд кубометров, а план на 2026 год установлен на уровне 73,3 млрд кубометра.

В докладе также отражена динамика производства товарного газа для внутреннего рынка. Прогнозируется, что его объем вырастет на 29,6 % - с 27,4 млрд кубометров в 2025 году до 35,5 млрд кубометров к 2032 году.