Вырос объем продаж иранской горнодобывающей компании «Чадормалу»

БАКУ /Trend/ - За последние 6 месяцев (с 22 декабря 2025 года по 21 июня 2026 года) объем продаж иранской горнодобывающей и промышленной компании "Чадормалу" (Chadormalu Mining and Industrial Company) вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в отчете портала Kodal (codal.ir), действующего при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

"За этот шестимесячный период общая стоимость реализованной продукции компании составила 505 триллионов риалов (примерно 381 миллион долларов), что демонстрирует 18-процентный рост", — отмечается в отчете. Из этой суммы на экспорт пришлось 5,52 триллиона риалов (около 4,2 миллиона долларов). В настоящее время предприятие активно наращивает усилия по увеличению зарубежных поставок.

Эти финансовые показатели отражают сохранение положительной динамики в горнодобывающем и металлургическом секторах Ирана. Высокий уровень производства демонстрирует стабильность внутреннего спроса на сталелитейную продукцию и расширение выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью. Так, за отчетные полгода компания произвела 563 тысячи тонн стали, 4,4 миллиона тонн железорудного концентрата, 1,74 миллиона тонн окатышей и 668 тысяч тонн губчатого железа. Удержание таких объемов подтверждает преимущества интегрированной производственной цепочки предприятия — от сырья до готовой продукции.

Хотя доля экспорта в общих продажах пока невелика, выход компании на внешние рынки создает хороший потенциал для роста валютных доходов в будущем, особенно на фоне растущего спроса на сталь и железо в регионе. В целом двузначный рост выручки и стабильное производство укрепляют позиции "Чадормалу" как на внутреннем, так и на международном рынках", - говорится в сообщении.

Напомним, что горнодобывающая и промышленная компания "Чадормалу", расположенная в центральной провинции Йезд, была основана в 1992 году. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 10,5 миллиона тонн железорудного концентрата, 4 миллиона тонн окатышей и 1,3 миллиона тонн стали в год.