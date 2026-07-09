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Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

Социум Новость 9 июля 2026 18:01 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
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БАКУ /Trend Life/ - 9 июля министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем министра культуры Грузии Гиоргием Мирцхулавой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Приветствуя гостей, Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям. Было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям лидеров двух государств азербайджано-грузинские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Это, в свою очередь, открывает широкие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере культуры.

Министр также подчеркнул, что в последние годы особенно заметным стало взаимодействие Азербайджана и Грузии в области театрального искусства и кинематографа.

Первый заместитель министра культуры Грузии Гиоргий Мирцхулава поблагодарил за теплый прием и передал Адилю Керимли искренние приветствия министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе.

Он отметил, что Грузия заинтересована в дальнейшем развитии культурно-гуманитарного сотрудничества с Азербайджаном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в сфере культуры.

Отметим, что делегация Грузии прибыла в Баку для участия в третьем заседании совместной рабочей группы министерств культуры Азербайджана и Грузии.

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Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

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