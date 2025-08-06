Всемирный банк одобрил финансирование проекта по модернизации системы передачи электроэнергии в Турции

БАКУ / Trend/ – Всемирный банк утвердил крупный пакет финансирования для реализации проекта "Преобразование системы передачи электроэнергии в Турции" (TPTS).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Пакет финансирования направлен на интеграцию увеличивающихся объёмов возобновляемой энергии в национальную электросеть страны и поддержку целей Турции в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата.

Общий объем финансирования проекта превысил 747,9 миллиона долларов США. В пакет входят: 625 миллионов евро (примерно 707,9 миллиона долларов США) в виде кредита от международного банка реконструкции и развития (МБРР); 32,798 миллиона евро (38 миллионов долларов США) в виде займа от фонда чистых технологий (CTF); а также грант CTF в размере 2 миллионов долларов США на безвозвратной основе.

Проект реализуется в рамках седьмой фазы масштабной программы ECARES (Renewable Energy Scale-Up in Europe and Central Asia) и напрямую поддерживает стратегию Турции Renewable Energy 2035 (RE 2035), которая предусматривает достижение 120 ГВт установленной мощности ветровой и солнечной энергии к 2035 году, в контексте общенациональной цели достижения углеродной нейтральности к 2053 году.

По словам директора Всемирного банка по Турции Умберто Лопеса модернизация сетей и развитие ВИЭ не только повысят энергетическую безопасность и снизят зависимость от импорта ископаемого топлива, но и откроют новые экономические возможности и создадут тысячи рабочих мест:

Ключевые направления проекта включают масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры, которая охватывает строительство новых и обновление существующих подстанций, а также расширение линий электропередачи и кабельных соединений. Эти меры позволят обеспечить подключение 1,7 ГВт возобновляемых источников энергии и значительно повысить надёжность энергоснабжения.

Кроме того, предусмотрена цифровизация энергосистемы за счёт модернизации систем управления SCADA/EMS и внедрения современных цифровых технологий, необходимых для эффективного управления переменными потоками энергии от ВИЭ.

Третьим важным элементом станет техническая поддержка и внедрение инноваций, включая развитие первых в Турции коридоров HVDC (высоковольтная передача постоянного тока), а также усиление институционального потенциала корпорации TEİAŞ — основного исполнителя проекта.

"Мы помогаем сделать турецкую энергосистему более "зеленой", устойчивой и цифровой, тем самым раскрывая её огромный потенциал в сфере ВИЭ и повышая надёжность электроснабжения", - сказала руководитель проекта от Всемирного банка Йешим Акколлу.

Проект полностью соответствует 12-му Национальному энергетическому плану Турции и направлен на значительное снижение выбросов парниковых газов. Его реализация позволит активизировать экономику страны и усилить глобальные позиции Турции в сфере «зелёной» энергетики.

Программа ECARES, инициированная Всемирным банком, реализуется по многоэтапной модели и охватывает страны Европы и Центральной Азии, стимулируя развитие ВИЭ через реформы, инвестиции и институциональное развитие.