Началось строительство станции Дарнагюль на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало строительство станции Дарнагюль на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В рамках проекта на станции будут построены 4 платформы.
Завершить строительные работы планируется в конце 2025 года.
Целью строительства этой станции является повышение эффективности пассажирских перевозок, обеспечение лучшей доступности транспортных услуг по Абшеронскому кольцевому маршруту.
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