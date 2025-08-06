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Началось строительство станции Дарнагюль на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги

Общество Материалы 6 августа 2025 16:04 (UTC +04:00)
Началось строительство станции Дарнагюль на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало строительство станции Дарнагюль на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В рамках проекта на станции будут построены 4 платформы.

Завершить строительные работы планируется в конце 2025 года.

Целью строительства этой станции является повышение эффективности пассажирских перевозок, обеспечение лучшей доступности транспортных услуг по Абшеронскому кольцевому маршруту.

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