В VI Летнем лагере диаспорской молодежи обсудили восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная панельная дискуссия в рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, приуроченная к "Году Конституции и Суверенитета", была посвящена вопросам восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, в дискуссии под модераторством заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшада Алиева приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и исполнительный директор Службы строительства, восстановления и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Тельман Керимли.

Выступающие подробно рассказали о масштабных инфраструктурных проектах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в рамках программы Великое возвращение, а также о моделях умного села и города. Они рассказали о комплексных мероприятиях, проводимых в области строительства дорог и коммуникаций, строительства социальных объектов, а также восстановления природного и культурного наследия.

Мероприятие продолжилось обсуждением роли азербайджанской диаспоры в доведении до мировой общественности реалий об ущербе, нанесенном материальным объектам, историческим памятникам в результате армянского террора в период оккупации, и других тем.

Отметим, что VI Летний лагерь диаспорской молодежи, который продлится до 9 августа, реализуется при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Фонда Гейдара Алиева. В VI Летнем лагере диаспорской молодежи принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие лагеря проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и каждый год в них участвовало свыше 700 молодых людей более чем из 60 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!