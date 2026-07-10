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Закир Гасанов обсудил с Байрактаром развитие военного сотрудничества (ФОТО)

Политика Новость 10 июля 2026 10:26 (UTC +04:00)
Закир Гасанов обсудил с Байрактаром развитие военного сотрудничества (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем совета директоров турецкой компании Baykar Сельчуком Байрактаром.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Как сообщается, в ходе встречи генерал-полковник З.Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной области успешно развиваются, равно как и в других областях.

"Министр отметил значительную роль компании Baykar в оборонной промышленности Турции и подчеркнул важность дальнейшего развития совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, С.Байрактар особо отметил, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Бирол Акгюн, стороны подробно обсудили вопросы в области беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и в других сферах", - отмечается в информации ведомства.

Закир Гасанов обсудил с Байрактаром развитие военного сотрудничества (ФОТО)
Закир Гасанов обсудил с Байрактаром развитие военного сотрудничества (ФОТО)
Закир Гасанов обсудил с Байрактаром развитие военного сотрудничества (ФОТО)
Закир Гасанов обсудил с Байрактаром развитие военного сотрудничества (ФОТО)

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