НБКО в Азербайджане предоставят три продукта исламского финансирования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане небанковскими кредитными организациями (НБКО) в рамках исламского финансирования предусматривается предоставление только трех продуктов - Истисна, Мурабаха и Иджара.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

Он рассказал о нормативно-правовых и институциональных мерах, осуществляемых Центральным банком Азербайджана в направлении развития исламских финансов, о том, на каком этапе находятся подготовительные работы по началу внедрения продуктов исламского банкинга с 2026 года и какие продукты будут выведены на рынок на первом этапе.

«В целях внедрения исламского банкинга были подготовлены и представлены в соответствующие государственные органы проекты изменений в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, законы Азербайджанской Республики "О банках", "О небанковских кредитных организациях", "О государственной пошлине", "О кредитных бюро" и "О приватизации государственного имущества".

Проект изменений подготовлен с учетом международного опыта и адаптирован к местному законодательству. Цель заключается в устойчивом внедрении международных стандартов, согласованных с местной правовой средой. В ближайшей перспективе внедрение исламского банкинга предусматривается в рамках модели "исламских окон". После вступления в силу изменений в законодательные акты об исламском банкинге, в рамках модели "исламского окна" банками планируется предоставление следующих продуктов:

договорной вид инвестирования на основе заказа для производства или строительства — Истисна;

вид финансирования на основе купли-продажи — Мурабаха;

вид финансирования на основе аренды — Иджара. Этот продукт считается аналогом финансового лизинга в традиционной банковской деятельности;

вид финансирования и вкладов, основанный на распределении прибыли и убытков между банком и клиентом — Мудараба;

продукт на основе вклада, аналогичный депозиту до востребования — Вадиа.

Небанковскими кредитными организациями предусматривается предоставление только продуктов Истисна, Мурабаха и Иджара.

В то же время в настоящее время под надзором Центрального банка в рамках Специального регулятивного режима два коммерческих банка тестируют исламские финансовые продукты. ОАО "Международный банк Азербайджана" тестирует продукт Мурабаха для финансирования движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного в официальных юридических реестрах, а ОАО "Rabitabank" тестирует как продукт Мудараба, так и Мурабаха. Срок тестирования продуктов установлен до 2 февраля 2027 года», — сказал генеральный директор.