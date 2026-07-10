Обнародован объем грузоперевозок по транспортным коридорам по территории Азербайджана в январе-апреле

БАКУ/ Trend/ - В январе-апреле текущего года по транспортным коридорам на территории Азербайджана железнодорожным транспортом было перевезено 4 миллиона 711,7 тысячи тонн, морским транспортом - 1 миллион 976,1 тысячи тонн и автомобильным транспортом — 3 миллиона 732,2 тысячи тонн грузов.

Об этом сообщается в отчете Государственного комитета по статистике.

В отчетный период в структуре транспортных коридоров доля грузоперевозок железнодорожным транспортом составила 45,2%, морским транспортом — 19%, а автомобильным транспортом — 35,8%.

По данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузоперевозки по транспортным коридорам железнодорожным транспортом сократились на 2%, морским транспортом — на 16,3%, а автомобильным транспортом — увеличились на 6,7%.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года по транспортным коридорам железнодорожным транспортом было перевезено 4 миллиона 809,4 тысячи тонн, морским транспортом — 2 миллиона 360,1 тысячи тонн и автомобильным транспортом — 3 миллиона 498,7 тысячи тонн грузов.

В целом Азербайджан в последние годы продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, направленных на превращение страны в один из главных транзитно-логистических центров на евразийском пространстве. Страна инвестировала миллиарды долларов в железнодорожную, автомобильную, морскую портовую и логистическую инфраструктуру с целью увеличения грузоперевозок по коридорам Восток-Запад, Север-Юг и Среднему коридору. Главная цель этой политики — еще больше укрепить позиции Азербайджана как надежного транзитного узла между Европой и Азией.

В частности, развитие Среднего коридора является одним из приоритетных направлений государства. Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, свободная экономическая зона Алят и новые логистические центры значительно повышают конкурентоспособность этого маршрута. В настоящее время ведутся работы по расширению Бакинского порта с целью доведения его пропускной способности с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, а возможностей по обработке контейнеров — с 500 тысяч TEU до 1 миллиона TEU.

В эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто заявил, что благодаря инвестициям, вложенным в последние годы в транспортную и логистическую инфраструктуру, Азербайджан стал одним из ключевых участников Среднего коридора.

"Инвестиции, вложенные Азербайджаном в транспортную инфраструктуру, сегодня приносят свои плоды. Страна еще больше укрепляет свои позиции в качестве надежных транзитных ворот между Европой и Азией и играет ведущую роль в развитии Среднего коридора", — подчеркнул он.

Генеральный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев в интервью Trend отметил, что транспортные проекты, реализуемые Азербайджаном, меняют логистическую карту региона.

"Современная транспортная инфраструктура и портовые возможности, развиваемые Азербайджаном, значительно повышают конкурентоспособность маршрута ТРАСЕКА. Рост грузопотока по Среднему коридору демонстрирует эффективность этих инвестиций", — заявил он.

Считается, что на фоне роста перевозок по маршруту Китай–Центральная Азия–Каспий–Кавказ–Европа транзитный потенциал Азербайджана в ближайшие годы поднимется еще выше. А это имеет важное значение с точки зрения увеличения ненефтяных доходов страны, расширения логистических услуг и укрепления стратегической роли Азербайджана на международных торговых маршрутах.

В частности, подчеркивается, что открытие Зангезурского коридора еще больше расширит транзитные возможности Азербайджана. Так, этот маршрут, соединив международные транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, может повысить эффективность Среднего коридора, сократить маршрут грузоперевозок и еще больше укрепить позиции Азербайджана как регионального логистического хаба. Одним словом, ввод коридора в эксплуатацию внесет важный вклад как в укрепление транспортных связей внутри тюркского мира, так и в увеличение грузопотоков между Европой и Азией.

По данным Министерства цифрового развития и транспорта, в ближайшие годы ожидается дальнейший рост объема грузоперевозок по Срединному коридору. С этой целью продолжаются работы по увеличению пропускной способности вдоль коридора, цифровизации и упрощению приграничных процедур.

В эксклюзивном интервью Trend гендиректор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов сообщил, что нынешняя ежегодная мощность порта по перевалке грузов составляет 15 миллионов тонн и 150 тысяч TEU контейнеров, а после завершения второго этапа развития эти показатели будут доведены до 25 миллионов тонн и 500 тысяч TEU соответственно.

"Мы развиваем Бакинский порт не просто как пункт приема грузов, а как интегрированный логистический и промышленный центр между Европой и Азией. Наша цель — повысить конкурентоспособность Среднего коридора и еще больше расширить транзитные возможности Азербайджана", — заявил Т. Зиядов агентству Trend.

Он отметил, что внедрение цифровых решений в Бакинском порту, ускорение обработки грузов и развитие мультимодальных перевозок позволяют сократить транзитное время и повысить эффективность перевозок.

В интервью Trend председатель правления свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров подчеркнул, что зона формируется как одна из основных производственных и логистических платформ Среднего коридора.

"Свободная экономическая зона Алят предлагает инвесторам одну из самых конкурентоспособных бизнес-сред в регионе. Наша цель — превратить Азербайджан в региональный центр производства, логистики и экспортно-ориентированной промышленности. Предприятия, которые будут здесь функционировать, получат доступ к рынкам с сотнями миллионов потребителей как через Средний коридор, так и через другие международные транспортные маршруты".

По его словам, проекты, реализуемые в СЭЗ Алят, поддержат не только транзитные перевозки, но и развитие производства с высокой добавленной стоимостью, а также еще больше укрепят роль Азербайджана в международных цепочках поставок.

Таким образом, обнародованная статистика по объемам грузоперевозок по транспортным коридорам представляет особое значение на фоне результатов долгосрочной стратегии, реализуемой в направлении укрепления позиций Азербайджана как логистического и транзитного центра. Расширение Бакинского порта, развитие Свободной экономической зоны Алят и углубление международного сотрудничества по Среднему коридору в ближайшие годы создадут условия для еще большего роста транзитных доходов страны и ее доли в региональной логистике.