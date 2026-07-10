Торговый сектор Таджикистана вырос на 24,3% в январе–мае

БАКУ/ Trend/ - Объем оптовой и розничной торговли, а также услуг по ремонту автотранспортных средств в Таджикистане в январе–мае 2026 года увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете Агентства по статистике Таджикистана.

«Согласно отчету, в январе–мае 2026 года объем оптовой и розничной торговли, а также услуг по ремонту автотранспортных средств составил 35,66 млрд сомони (3,85 млрд долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (в сопоставимых ценах) на 24,3%, или на 7,1 млрд сомони (766,15 млн долларов США)», — говорится в сообщении.

Значительный рост товарооборота свидетельствует о расширении предпринимательской активности, развитии потребительского рынка и увеличении спроса населения на товары и услуги.

В то же время рост торгового оборота в Таджикистане отражает укрепление внутренней экономической активности и продолжающееся расширение потребительского спроса.

Увеличение объемов оптовой и розничной торговли может указывать на повышение покупательской активности, улучшение делового оборота и постепенное усиление роли предприятий частного сектора в экономике страны.

С учетом текущих темпов роста торговый сектор Таджикистана может сохранить положительную динамику на протяжении всего 2026 года. Если ежемесячные показатели роста останутся стабильными, годовой объем оптовой и розничной торговли, а также услуг по ремонту автотранспортных средств может превысить уровень предыдущего года примерно на 20–25%.