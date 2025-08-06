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Президент Ильхам Алиев поздравил Премьер-министра Ямайки

Политика Материалы 6 августа 2025 12:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Премьер-министра Ямайки
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю национального праздника страны - Дня независимости Ямайки, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника – Дня независимости Ямайки.

В этом году Азербайджан и Ямайка отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на укрепление дружественных связей в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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