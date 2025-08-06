В Кельбаджарском районе Азербайджана военный грузовик подорвался на мине - есть раненые

БАКУ/Trend/- 5 августа примерно в 19:05 при выполнении задачи по обеспечению на территории Кяльбаджарского района Азербайджана военный грузовой автомобиль подорвался на мине, заложенной вооруженными силами Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Четверо военнослужащих азербайджанской армии, пострадавших в результате взрыва, были эвакуированы в близлежащее медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

По факту проводится расследование.