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В Кельбаджарском районе Азербайджана военный грузовик подорвался на мине - есть раненые

Политика Материалы 6 августа 2025 11:02 (UTC +04:00)
В Кельбаджарском районе Азербайджана военный грузовик подорвался на мине - есть раненые
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/Trend/- 5 августа примерно в 19:05 при выполнении задачи по обеспечению на территории Кяльбаджарского района Азербайджана военный грузовой автомобиль подорвался на мине, заложенной вооруженными силами Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Четверо военнослужащих азербайджанской армии, пострадавших в результате взрыва, были эвакуированы в близлежащее медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

По факту проводится расследование.

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