Словакия намерена открыть почетное консульство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Словакия намерена открыть почетное консульство в одном из экономически перспективных регионов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении посольства Словацкой Республики по случаю назначения Эльчина Гасымова новым главой дипмиссии в Баку.

"Наша цель — создать условия для открытия почетного консульства Словакии в регионах Азербайджана с высоким экономическим потенциалом", — отметил Гасымов. По его словам, этот шаг будет способствовать расширению присутствия словацких компаний в стране и укреплению регионального сотрудничества.

До назначения послом Гасымов занимал должность заместителя главы дипломатической миссии Словакии в Азербайджане, а также работал советником председателя Национального совета и министра инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии.

Как отметил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, приоритетными направлениями сотрудничества остаются энергетика и оборонная промышленность, в том числе импорт азербайджанской нефти и природного газа. В 2024 году товарооборот между двумя странами составил около 210 миллионов евро.

Э.Гасымов подчеркнул, что сотрудничество может успешно развиваться и в других сферах, включая информационные технологии и транспорт. Он также подтвердил намерение Словакии продолжать регулярные межведомственные консультации и поддерживать активный дипломатический диалог.