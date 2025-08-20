В Азербайджане приняты национальные геопространственные стандарты

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственному агентству по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджанской Республики принял новые государственные стандарты.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на AZSTAND, утверждены следующие стандарты: AZS ISO 19107:2025 «Географическая информация — Пространственная схема», AZS ISO 19110:2025 «Географическая информация — Методология для каталогизации характеристик», AZS ISO 19111:2025 «Географическая информация — Ссылки по координатам», AZS ISO 19115-1:2025 «Географическая информация — Метаданные — Часть 1 — Основные данные», AZS ISO 19143:2025 «Географическая информация — Кодирование фильтров».

Указанные государственные стандарты определяют правила по сбору, хранению, обмену, управлению, моделированию, визуализации, кодированию и предоставлению геоданных, а также по отслеживанию изменений во времени.

"Применение новых государственных стандартов обеспечит использование данных различных организаций через единую техническую платформу, прозрачный и простой доступ к пространственной информации, а также расширит возможности реализации инициатив цифрового правительства и цифровой экономики.

Отметим, что новые государственные стандарты были предварительно рассмотрены в Техническом комитете по стандартизации «Информационно-коммуникационные технологии» (AZSTAND/TK 05), утверждены Институтом и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации", - говорится в сообщении.