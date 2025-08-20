Лейла Абдуллаева выразила благодарность вице-президенту Конференции европейских раввинов за поддержку Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поблагодарила вице-президента Конференции европейских раввинов (CER) Левина Моисея Моше за поддержку Азербайджана, сообщает Trend.

"Настоящие друзья всегда рядом в трудные времена. Спасибо вам, дорогой Левин Моисей Моше, за то, что всегда были рядом с нами, и за вашу верную дружбу. Мы надеемся, что историческое соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, откроет новую главу мира и процветания в регионе", - написала Л.Абдуллаева на своей странице в соцсети X.