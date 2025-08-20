Импорт и экспорт гуманитарных грузов Азербайджана сократился

БАКУ/Trend/ - В январе–июле этого года Азербайджан импортировал гуманитарные грузы, безвозмездную помощь, техническую помощь на сумму 23,8 миллиона долларов США.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 28,9 миллиона долларов США или 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде удельный вес этих товаров в общем объеме импорта составил 0,17%.

В то же время в январе–июле 2025 года из Азербайджана было экспортировано гуманитарных грузов, безвозмездной помощи, технической помощи на сумму 1,553 миллиона долларов США, что на 1,7 миллиона долларов США или 51,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде удельный вес этих товаров в общем объеме экспорта составил 0,01%.