Эксперт Минздрава Азербайджана рассказал о влиянии детских травм на взрослую жизнь

БАКУ /Trend/ - Личность формируется не психологическими травмами, а своим отношением к ним.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram заявил клинический психолог Психиатрической клинической больницы №2 минздрава, психотерапевт Ровшан Наджафов.

"Детские травмы являются частью жизненного опыта человека и играют важную роль в формировании личности. Неверно связывать травмы только с негативными эмоциями", - сказал специалист.

По его словам, в зависимости от возраста воздействие психологической травмы на человека может различаться.

"Если человек оборачиваясь назад видит возможности поступить иначе, то это его прошлый опыт. Физические или психологические травмы, полученные в детстве, влияют на его поведение и образ мышления в будущем. На самом деле, отношение к ним играет большую роль, чем сама травма. Одно и то же событие вызывает разные последствия у каждого человека. У одних оно ослабляет жизнестойкость, у других, наоборот, укрепляет. Личность формируется синтезом как позитивного, так и негативного опыта", - отметил психотерапевт.

Р. Наджафов также подчеркнул, что стиль речи, поведение и эмоциональные реакции, которые человек проявляет во взрослом возрасте, часто зависят от детского опыта.

"Эмоциональные шрамы, сформированные в детстве, напрямую влияют на будущее самовыражение человека, его отношения и навыки борьбы со стрессом. Порой эти травмы остаются скрытыми и могут создавать трудности в работе, социальных и личных отношениях спустя годы. Если они негативно влияют на качество вашей повседневной жизни, то с помощью психотерапии можно облегчить эмоциональное бремя. Психологический иммунитет формируется через принятие события таким, какое оно есть, и проживание с ним, не отрицая его. Терапия учит человека принимать травму, не отрицая её, сохранять её в памяти в более здоровом состоянии, чтобы двигаться дальше. Этот процесс укрепляет психологическую устойчивость человека и позволяет ему более эффективно справляться с подобными ситуациями в будущем",- добавил он.

