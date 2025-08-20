Обсуждены текущее состояние и перспективы отношений Азербайджана с Испанией и ЕС

БАКУ /Trend/ - 20 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что министр иностранных дел Испании поздравил с достигнутыми успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках Саммита, проведенного во время визита Президента Азербайджанской Республики в США.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Испанией, а также Азербайджаном и Европейским Союзом. Была подчеркнута важность сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и образовательной сферах. С удовлетворением был воспринят визит премьер-министра Испании в Азербайджан в рамках COP29.

В продолжение политических консультаций, организованных между министерствами иностранных дел в 2024 году, была проведена работа по подготовке к следующим политическим консультациям, которые пройдут в ближайшее время в Баку.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в информации ведомства.

