Начинается процесс увеличения пропускной способности IGB

БАКУ/Trend/ - Независимый оператор газопровода Греция–Болгария (IGB) — компания ICGB — получил разрешение на строительство первого участка (Lot 1) проекта по увеличению пропускной способности интерконнектора с 3 до 5 миллиардов кубометров газа в год, сообщили в пятницу Trend в ICGB.

Как сообщается, разрешение, выданное министерством регионального развития и благоустройства Болгарии, охватывает модернизацию газоизмерительной станции, расположенной вблизи болгарского города Стара-Загора.

"Этот ключевой шаг позволяет ICGB приступить к процедуре выбора подрядчика по проектированию, поставкам и строительству (EPC). После завершения тендера подрядчику предстоит установка дополнительного оборудования для фильтрации и предварительного подогрева газа, а также строительство линий понижения давления и учета газа на газоизмерительной станции в районе болгарского города Стара-Загора. Модернизация первого участка (Lot 1) позволит станции справляться с увеличенными объемами прокачки — до 5 миллиардов кубометров газа в год — при полном соблюдении требований безопасности и эксплуатационных норм", - сказали в компании.

Отмечается, что параллельно с техническим прогрессом руководство ICGB активно ведёт переговоры с финансовыми учреждениями по вопросу финансирования проекта расширения. Кроме того, компания недавно запустила новый двухлетний цикл процедуры по оценке интереса рынка к увеличению мощности (incremental capacity process). Небиндинговые заявки ожидаются к сентябрю 2025 года, а подписание обязывающих соглашений планируется на лето 2026 года.

После утверждения устойчивого финансового плана и принятия окончательного инвестиционного решения акционерами ICGB можно будет приступить к строительным работам в рамках участка Lot 1. Одновременно с подготовкой документации по первому участку продолжается работа над документацией для второго участка (газоизмерительная станция в районе греческого города Комотини), чтобы обеспечить синхронное продвижение обоих компонентов проекта, в соответствии с общей стратегией контрактования.

Расширение интерконнектора IGB является важной частью развития Вертикального газового коридора, обеспечивающего доступ к диверсифицированным источникам поставок, включая СПГ с греческих терминалов и газ из Азербайджана. С момента запуска в четвёртом квартале 2022 года интерконнектор IGB зарекомендовал себя как надёжный маршрут транспортировки природного газа в Юго-Восточную Европу. Его модернизация усилит стратегическую роль этой инфраструктуры, обеспечив устойчивые и диверсифицированные поставки не только на болгарский рынок, но и в другие страны региона, включая Украину, благодаря подключению к Трансбалканскому газопроводу и Трансадриатическому трубопроводу.