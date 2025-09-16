Представлены данные о розничной торговле в Азербайджане за январь–август

БАКУ/Trend/ - В январе–августе 2025 года 50,7% средств, потраченных покупателями в розничной торговой сети, пришлось на продовольственные товары.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Кроме того, 4,3% средств пришлось на напитки и табачные изделия, 12,9% — на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1% — на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% — на электротовары и мебель, 2,4% — на фармацевтические продукты и медицинские принадлежности, 1,3% — на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, а 17,5% — на другие непродовольственные товары.

Отмечается, что в отчётном периоде стоимость проданных товаров хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, в реальном выражении выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,8% общего оборота розничной торговли.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе–августе 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 8,0% по предприятиям, на 1,0% — по индивидуальным предпринимателям, и на 3,9% — на рынках и ярмарках.

В отчётном периоде в розничной торговой сети на одного жителя в среднем приходилось 494 маната расходов в месяц, из которых 271 маната — на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, и 222 маната — на непродовольственные товары", - говорится в сообщении.