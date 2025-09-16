В Азербайджане увеличилось производство золота и серебра

БАКУ /Trend/ - В январе–августе текущего года в Азербайджане было добыто 2 113 килограммов золота.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, производство золота увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,1%. На 1 сентября запасы готового золота в стране составили 114,5 килограмма.

Также за этот период было произведено 2 746 килограммов серебра, что на 33,2% больше показателя за январь-август прошлого года. На 1 сентября запасы готового серебра в стране составили 577 килограммов.