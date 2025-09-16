Terminal Investment Limited станет акционером SOCAR Terminal

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая в мире транспортная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Церемония подписания прошла в Баку. В рамках документа стороны намерены через совместные инвестиции в крупнейший контейнерный порт Эгейского региона - SOCAR Terminal - укрепить позиции Турции в глобальной цепочке поставок.

В рамках соглашения, дочерняя структура MSC и международный оператор портовых терминалов Terminal Investment Limited (TIL) станет акционером «SOCAR Terminal».

Как сообщается, сотрудничество обеспечит интеграцию SOCAR Terminal в обширную глобальную сеть TIL.

"Новые инвестиции в оборудование и технологии позволят увеличить существующие мощности терминала, повысить операционную эффективность, а также добиться значительных результатов в области цифровизации, устойчивого развития и инфраструктурного совершенствования", - отметили в SOCAR.

Отметим, что являясь крупнейшим контейнерным портом Эгейского региона, SOCAR Terminal располагает непрерывным пирсом длиной 700 метров, глубиной 16 метров, портовой территорией площадью 420 тыс. м² и тыловой зоной в 30 тыс. м², что придаёт ему стратегическое значение как для региональной, так и для глобальной торговли. Терминал способен принимать суда нового поколения класса ULCS, одновременно обслуживая несколько крупных судов в ускоренном режиме и минимизируя время ожидания.

Действуя в рамках концепции «Порта будущего», SOCAR Terminal применяет самые высокие стандарты охраны труда и безопасности, поддерживает лидерские позиции в отрасли за счёт инвестиций в цифровизацию и технологии. Наряду с этим терминал строит устойчивую бизнес-модель, ориентированную на сокращение углеродного следа, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.