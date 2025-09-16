Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 16 сентября 2025 09:29 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light по базе CIF снизилась на 0,06 доллара США или на 0,09% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,43 доллара за баррель.

Об этом во вторник сообщили Trend источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light по базе FOB подешевела на 0,04 доллара или на 0,06% и составила 67,94 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,26 доллара или на 0,46% по сравнению с предыдущим показателем и составила 56,50 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,14 доллара или на 0,21% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,60 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

