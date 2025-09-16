Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 сентября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0021 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0531 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0021
|AUD
|1,1325
|BYN
|0,565
|BGN
|1,023
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1232
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2389
|DKK
|0,2682
|GEL
|0,6291
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0193
|GBP
|2,3146
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1833
|CHF
|2,142
|ILS
|0,507
|CAD
|1,2343
|KWD
|5,5698
|KZT
|0,3145
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5137
|MDL
|0,1028
|NOK
|0,173
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,601
|PLN
|0,4712
|RON
|0,3955
|RUB
|2,0531
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3291
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3343
|TRY
|0,0411
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0413
|JPY
|1,1567
|NZD
|1,0134