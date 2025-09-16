Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 сентября

Экономика Материалы 16 сентября 2025 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 сентября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0021 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0531 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0021
AUD 1,1325
BYN 0,565
BGN 1,023
AED 0,4628
KRW 0,1232
CZK 0,0824
CNY 0,2389
DKK 0,2682
GEL 0,6291
HKD 0,2186
INR 0,0193
GBP 2,3146
IRR 0,0295
SEK 0,1833
CHF 2,142
ILS 0,507
CAD 1,2343
KWD 5,5698
KZT 0,3145
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5137
MDL 0,1028
NOK 0,173
UZS 0,0138
PKR 0,601
PLN 0,4712
RON 0,3955
RUB 2,0531
RSD 0,0171
SGD 1,3291
SAR 0,4532
xdr 2,3343
TRY 0,0411
TMT 0,4857
UAH 0,0413
JPY 1,1567
NZD 1,0134
