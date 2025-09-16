Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ, данные представлены в предварительном выпуске "Обзора экспорта" за сентябрь.

Согласно обзору, экспорт пищевых продуктов в январе–августе 2025 года вырос на 22,9% и составил 774,2 миллиона долларов США.

За восемь месяцев текущего года экспорт сахара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 58,2%, фруктов и овощей - на 32,2%, продукции химической промышленности - на 24,3%, хлопковой пряжи - на 16,3%, чая - на 2,1%, черных металлов и изделий из них - на 0,2%.

Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 28,2% и составил 614,4 миллиона долларов США, экспорт агропромышленных товаров увеличился на 4,7% и достиг 209,5 миллиона долларов США. В целом экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 21,3% и составил 823,9 миллиона долларов США.