Для тех, кто хочет построить карьеру в сфере микрокредитования!

Yelo Bank объявляет о запуске нового этапа образовательного проекта Yelo School, направленного на поддержку профессионального развития молодежи.



В рамках предыдущего трехмесячного цикла, посвященного розничному банковскому делу, 8 участников успешно прошли обучение и были приняты на работу в Yelo Bank. Новый этап программы сосредоточен на секторе микрокредитования.



Участников ожидает интенсивная трёхмесячная программа обучения и стажировки, рассчитанная на кандидатов с высшим, средним и профессиональным образованием. В ходе программы они будут работать с клиентами микробизнеса, приобретут практические навыки в реальной банковской среде и углубят знания в области финансовых услуг.



По завершении программы лучшие участники получат возможность продолжить карьерный путь в Yelo Bank.



Регистрация по ссылке: http://bit.ly/ylschlmcr.

Крайний срок подачи заявок — 31 августа 2025 года.



Yelo Bank продолжает поддерживать развитие молодых специалистов и открывать новые таланты в банковской сфере. Следите за новостями проекта на странице Yelo Team в социальных сетях.



