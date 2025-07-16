Iran Khodro увеличила производство легковых автомобилей в первые месяцы года

БАКУ /Trend/ - Производство легковых автомобилей компанией Iran Khodro (IKCO) выросло на 0,14% за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Как передает Trend со ссылкой на отчет Codal.ir (единая база данных при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана), за отчетный период компания произвела 118 128 легковых автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял 117 954 единицы.

Согласно данным, за данный период компания выпустила:

36 900 автомобилей марки "Peugeot",

33 000 – "Soren",

18 500 – "Dena",

18 500 – "Tara",

4 600 – "Haima",

1 870 – "Runna",

4 460 автомобилей других моделей.

Кроме того, за этот квартал Iran Khodro реализовала порядка 70 950 легковых автомобилей.

По данным Codal.ir, совокупный выпуск легковых автомобилей тремя крупнейшими автопроизводителями страны – Iran Khodro (IKCO), SAIPA и Pars Khodro – составил 192 725 единиц за указанный период, что на 16,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.