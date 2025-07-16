Стоимость добычи металлических руд в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане было добыто металлических руд на сумму 295,7 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 174,9 миллиона манатов или в 2,4 раза. Так, в первом полугодии 2024 года в стране было добыто металлических руд на сумму 120,8 миллиона манатов.

Отметим, что за отчетный период общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности страны составила 19,3 миллиарда манатов, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.