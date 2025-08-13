Добрачное обследование помогает планировать здоровое поколение - специалист Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Медицинское обследование перед вступлением в брак - важный шаг для общего здоровья будущей семьи.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram сказала заведующая отделом трансфузиологии отделения талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава Тунзаля Ахмедова.

По ее словам, порой люди внешне чувствуют себя здоровыми, при этом даже не подозревают, что являются носителями некоторых наследственных заболеваний:

«Например, такие заболевания крови, как талассемия, обычно протекают в скрытой форме, и в этом случае человек может не предъявлять никаких жалоб. Однако, когда оба супруга являются носителями одного и того же гена, высока вероятность того, что их дети родятся с тяжёлой формой заболевания. Этот риск ещё больше возрастает в близкородственных браках, поскольку в одной семье могут быть схожие мутации в генетическом фоне. В результате увеличивается вероятность того, что оба супруга одновременно являются носителями таких редких заболеваний. Медицинское обследование и генетический анализ позволяют нам определить этот риск до брака и, при необходимости, спланировать здоровое поколение, проконсультировавшись с врачом».

Т. Ахмедова отметила, что добрачное обследование - это не просто формальная процедура, а ответственный выбор в пользу здоровья как родителей, так и будущих детей:

«Благодаря этим обследованиям можно поставить ранний диагноз и принять необходимые меры. В результате обеспечивается защита здоровья как отдельного человека, так и общества в целом, а также предотвращается распространение заболеваний в будущем».

