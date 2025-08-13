Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд законов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики, Кодекс о конкуренции Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О полиции», «О медицинском страховании», «О нотариате», «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «Об административном производстве», «О прохождении службы в органах юстиции», «О безналичных расчетах» и «О политических партиях».

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон в связи с этим.

Согласно закону, специальные исполнительные чиновники будут браться на учет в налоговых органах по месту своей деятельности.

С исполнительских сборов, полученных специальными исполнительными чиновниками за их деятельность в течение месяца (за исключением расходов), будет удерживаться налог.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, полученные ими исполнительские сборы будут считаться доходами от деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью.

Проект предусматривает, что специальные исполнительные чиновники будут считаться плательщиками налога с дохода, уплачивать налог по ставке 10 процентов от объекта налогообложения и представлять декларацию о выплаченных им исполнительских сборах не позднее 20-го числа месяца следующего месяца по окончании каждого квартала.

Закон «О социальном страховании» также предусматривает включение специальных исполнительных чиновников в список лиц, подлежащих обязательному государственному социальному страхованию, с которых будут взиматься взносы на обязательное государственное социальное страхование в размере 25% от пятикратного минимального размера оплаты труда.

В закон «О медицинском страховании» также вносятся изменения, включающие специальных исполнительных чиновников в список лиц, являющихся застрахованными лицами.