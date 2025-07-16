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Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном строятся на братстве, добрососедстве и сотрудничестве - Гурбангулы Бердымухамедов

Политика Материалы 16 июля 2025 13:41 (UTC +04:00)
Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном строятся на братстве, добрососедстве и сотрудничестве - Гурбангулы Бердымухамедов

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым один на один.

"Мы опираемся на прочный исторический фундамент, общность и родство двух народов, обоюдное понимание необходимости друг другу, ясное видение стратегических перспектив партнерства, готовность задействовать совокупный политический, экономический, ресурсный потенциал на благо наших народов и государств, для их благополучия и процветания", - сказал он.

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