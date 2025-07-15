Euronews представил репортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Euronews представил репортаж о 17-м саммите Организации экономического сотрудничества, прошедшем в Ханкенди, передает Trend.

"На 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди (Азербайджан) лидеры уделили особое внимание торговле, транспортным коридорам и укреплению региональных связей между государствами-членами и приглашенными странами.

Руководители и министры стран-членов Организации экономического сотрудничества встретились в Ханкенди, чтобы обсудить пути укрепления торговых связей и улучшения региональной взаимосвязанности.

Генеральный секретарь Асад М. Хан заявил, что на саммите были определены приоритеты для развития интеграции транспортных коридоров.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул роль страны в объединении региональных рынков.

Делегация Пакистана подчеркнула дипломатический потенциал саммита, а представитель Нигерии сделал акцент на многостороннем сотрудничестве.

В итоговой декларации содержится призыв к сокращению торговых барьеров, поддержке трансграничной инфраструктуры и увеличению объемов торговли внутри ОЭС сверх ее нынешней доли в 8 процентов", - говорится в репортаже Euronews.