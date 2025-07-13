Авиаудары Израиля на Иран оказали негативное воздействие на окружающую среду Тегерана

БАКУ /Trend/ - 12-дневные военные авиаудары Израиля по Ирану оказали крайне негативное воздействие на окружающую среду провинции Тегеран.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Организации по охране окружающей среды Ирана.

Согласно информации, в результате израильской атаки на нефтебазы "Рей" и "Кан" в Тегеране было уничтожено 19,5 млн литров топлива, что повлекло за собой выброс в окружающую среду 47 тыс. тонн парниковых газов и 578 тонн загрязняющих воздух веществ.

Повреждение перерабатывающего завода компании South Pars Gas Company на юге Ирана во время войны привело к сжиганию 5,5 миллионов кубометров газа, в результате чего в окружающую среду было выброшено более 12 миллионов тонн парниковых газов и 437 тонн загрязняющих веществ.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

Верховный совет национальной безопасности Ирана также сделал заявление о прекращении боевых действий.

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